Екатерина Полтавская решила в конце концов опровергнуть все слухи и сообщила о том, что теперь ее фамилия изменилась на Остапчук. По ее словам, пара поженилась незапланированно.
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Владимир Остапчук женился в третий раз
Екатерина рассказала, что о росписи не знал никто из близких людей пары. Однако она не называет это свадьбой.
Слухов было много, как и разных вариантов, когда, где и как. Но думаю, что можно подтвердить. Я Остапчук Екатерина. Это было спонтанно, никто не знал, даже родители. Знакомые и друзья узнали сегодня. Свадьбу покажу, когда будет,
– рассказала жена шоумена.
Екатерина Остапчук о браке / Фото из инстаграм-сториз
Ранее Екатерина Полтавская признавалась, что свадьба ее мечты сейчас невозможна. Вероятно, церемония состоится в 2025 или 2026 году в заведении за Львовом. Для нее это первый брак, тогда как для шоумена – третий.
Что известно об отношениях супругов
- Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук познакомились в инстаграме. Они продолжили общение онлайн, а затем пошли на первую встречу. С тех пор их отношения перешли в романтические. Официальным началом романа пара называет 4 октября – именно в этот день Остапчук развелся с предыдущей женой Кристиной Горняк.
- Сначала новоиспеченная пара скрывала отношения, но уже к началу 2023 года их роман стал очевидным. 22 февраля они опубликовали фото с документ-сервиса "Готово", уже тогда фаны заподозрили их бракосочетание. К тому же Владимир Остапчук называл этот день самым счастливым в жизни.
- Супруги планируют поселиться в доме, который Остапчук приобрел с бывшей женой. Они активно занимаются его обустройством, хотя Кристина Горняк каждый раз подчеркивает, что ей принадлежит половина этого дома.