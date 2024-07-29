У купальнику та плавках: у мережі з'явилися архівні фото подружжя Зеленських з відпочинку

Президентське подружжя Володимира та Олени Зеленської перебуває у шлюбі понад 20 років. Мережею ширяться архівні кадри пари під час спільного відпочинку.

Днями волонтерка показала, який вигляд має перша леді України в реальному житті. За словами Марії Данильченко, її мама подумала, що це відредаговане фото.

Цікаво З брошкою від українського бренду: Зеленська зачарувала новим ніжним образом на робочій зустрічі

Водночас мережею ширяться кілька світлин, на яких Олена і Володимир разом позують у компанії друзів. На кадрах можна побачити Зеленську, коли та була ще студенткою. Дівчина обирала для себе короткі зачіски та експериментувала з кольором волосся. На інших фото майбутнє подружжя постало на пляжі разом з товаришами. Володимир був вбраний у плавки, а Олена – у суцільний купальник.



Архівні фото Олени та Володимира Зеленських / Скриншот з інстаграм-сторіс

Майбутнє подружжя познайомилося під час навчання у школі у Кривому Розі. Олена та Володимир не були близькими друзями, однак згодом спільні приятелі посприяли розвитку їхніх стосунків. Жінка підтримувала свого коханого у будь-якій діяльності. Так, вона писала тексти для виступів команди КВК Володимира, а потім стала однією з авторок "Кварталу 95". У вересні 2003 року пара одружилася.

Нагадаємо, президентське подружжя виховує двох дітей – доньку Олександру та сина Кирила. Дівчина здобуває юридичну освіту в одному з українських університетів, а хлопець ходить до школи. Відомо, що Кирило під час повномасштабного вторгнення почав цікавитися видами зброї та воєнними деталями. Він мріє служити в армії чи авіації.