Відомо, що дружина президента взяла участь у повсякденних активностях табору – від руханки з тренерами до різноманітних майстер-класів. На одному з них вона познайомилася з волонтеркою.

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Данильченко опублікувала спільне фото з Зеленською. Олена постала у білій вишиванці та чорних штанах палаццо, а Марія – чорній сорочці та довгій сукні. Жінки обійнялися та усміхаються в камеру.

Мама сказала, що це фотошоп, але я вас запевняю, що ні. Неймовірний день, чудові знайомства та плани на майбутнє,

– поділилася волонтерка.

Водночас у своїх соцмережах перша леді України також опублікувала фото з заходу. На кадрах Олена грається з дітьми та спостерігає за роботою волонтерів.

Все це – не просто літні розваги, а крок до того, щоб дуже різні діти могли повноцінно перебувати й комунікувати в суспільстві далі. Ставали не виключеними, а включеними в життя,

– запевнила Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська наразі відвідує різні країни з робочими візитами. Нещодавно першу леді України помітили в аеропорту Ірландії, де вона з'явилася в класичному чорному костюмі, що складався з жакета та штанів палаццо, та білій базовій футболці.