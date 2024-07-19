На робочу зустріч дизайнери підібрали їй стильний аутфіт. До нього вони додали брошку від українського бренду.

Вас також може зацікавити Не фотошоп: волонтерка показала, який Олена Зеленська має вигляд в реальному житті

Так, для публічного виходу Олена Зеленська одягнула костюм пудрового кольору, акцентом якого стала брошка з птахом від Skifska Etnika. Це не перший раз, коли вона обирає цей аксесуар з птахом. У липні 2023 року перша леді одягала його на зустріч з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Держави Катар Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Дружина президента України також зробила легку хвилясту укладку та нюдовий макіяж.

Нещодавно Олена Зеленська була помічена в аеропорту Шеннон в Ірландії в класичному чорному костюмі зі штанами палаццо та білою базовою футболкою. Перша леді обрала для комфорту білі кросівки від бренду New Balance, а як аксесуари – чорні сонцезахисні окуляри в круглій оправі та сумку від української дизайнерки Аліни Качаровської.