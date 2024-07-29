На днях волонтер показала, как выглядит первая леди Украины в реальной жизни. По словам Марии Данильченко, ее мама подумала, что это отредактированное фото.

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В то же время по сети распространяются несколько фотографий, на которых Елена и Владимир вместе позируют в компании друзей. На кадрах можно увидеть Зеленскую, когда та была еще студенткой. Девушка выбирала для себя короткие прически и экспериментировала с цветом волос. На других фото будущие супруги появились на пляже вместе с товарищами. Владимир был одет в плавки, а Елена – в сплошной купальник.



Архивные фото Елены и Владимира Зеленских / Скриншот из инстаграм-сторис

Для справки! Будущие супруги познакомились во время учебы в школе в Кривом Роге. Елена и Владимир не были близкими друзьями, однако впоследствии общие приятели поспособствовали развитию их отношений. Женщина поддерживала своего любимого в любой деятельности. Так, она писала тексты для выступлений команды КВН Владимира, а затем стала одной из авторов "Квартала 95". В сентябре 2003 года пара поженилась.

Напомним, президентская чета воспитывает двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла. Девушка получает юридическое образование в одном из украинских университетов, а парень ходит в школу. Известно, что Кирилл во время полномасштабного вторжения начал интересоваться видами оружия и военными деталями. Он мечтает служить в армии или авиации.