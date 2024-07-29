Днями волонтерка показала, який вигляд має перша леді України в реальному житті. За словами Марії Данильченко, її мама подумала, що це відредаговане фото.
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Водночас мережею ширяться кілька світлин, на яких Олена і Володимир разом позують у компанії друзів. На кадрах можна побачити Зеленську, коли та була ще студенткою. Дівчина обирала для себе короткі зачіски та експериментувала з кольором волосся. На інших фото майбутнє подружжя постало на пляжі разом з товаришами. Володимир був вбраний у плавки, а Олена – у суцільний купальник.
Архівні фото Олени та Володимира Зеленських / Скриншот з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, президентське подружжя виховує двох дітей – доньку Олександру та сина Кирила. Дівчина здобуває юридичну освіту в одному з українських університетів, а хлопець ходить до школи. Відомо, що Кирило під час повномасштабного вторгнення почав цікавитися видами зброї та воєнними деталями. Він мріє служити в армії чи авіації.