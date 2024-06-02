І це мине, – Володимир Дантес чесно розповів про погіршення емоційного стану
Джерело:Володимир Дантес
Український співак Володимир Дантес поділився, що останнім часом його моральний стан погіршився. Втім, артист зізнався, як справляється з пригніченими емоціями.
Водночас виконавця підтримали його шанувальники. Прихильники запевнили, що відчували схоже, що й він.
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Дантес поділився, що протягом останніх кількох місяців його емоційний стан не є стабільним. Ба більше, співак підкреслив, що його оточення теж напружене та втомлене, що могло стати причиною змін у його житті.
Припинити випромінювати світло, припинити йти вперед. Все що добре – пропаганда. Все що страшне – реальність. В голові, в емоційній кишені, перевірена фраза "і це мине",
– зізнався Дантес.
Однак, впоратися з негативними емоціями артистові допомагають кохання, родина та природа. Виконавець відчуває заряд енергії від цих факторів.
Співочі птахи, черешня, сміх, біль, який притуплюється і робить тебе впевненішим, море, біля якого все зупиняється… дім,
– розповів Володимир.
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