В то же время исполнителя поддержали его поклонники. Они заверили, что чувствовали похожее, что и он.

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Дантес поделился, что в течение последних нескольких месяцев его эмоциональное состояние не является стабильным. Более того, певец подчеркнул, что его окружение тоже напряженное и уставшее, что могло стать причиной изменений в его жизни.

Прекратить излучать свет, прекратить идти вперед. Все что хорошо – пропаганда. Все что страшное – реальность. В голове, в эмоциональном кармане, проверенная фраза "и это пройдет",

– признался Дантес.

Однако, справиться с негативными эмоциями артисту помогают любовь, семья и природа. Исполнитель чувствует заряд энергии от этих факторов.

Певчие птицы, черешня, смех, боль, которая притупляется и делает тебя увереннее, море, возле которого все останавливается... дом,

– рассказал Владимир.

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