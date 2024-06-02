В то же время исполнителя поддержали его поклонники. Они заверили, что чувствовали похожее, что и он.
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Дантес поделился, что в течение последних нескольких месяцев его эмоциональное состояние не является стабильным. Более того, певец подчеркнул, что его окружение тоже напряженное и уставшее, что могло стать причиной изменений в его жизни.
Прекратить излучать свет, прекратить идти вперед. Все что хорошо – пропаганда. Все что страшное – реальность. В голове, в эмоциональном кармане, проверенная фраза "и это пройдет",
– признался Дантес.
Однако, справиться с негативными эмоциями артисту помогают любовь, семья и природа. Исполнитель чувствует заряд энергии от этих факторов.
Певчие птицы, черешня, смех, боль, которая притупляется и делает тебя увереннее, море, возле которого все останавливается... дом,
– рассказал Владимир.
Кто из украинских звезд недавно жаловался на здоровье
- Жена ведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская в своих соцсетях выложила фотографию из больничной палаты. Специалисты поставили капельницу блогерше. Однако, девушка не сообщила причину внезапной госпитализации.
- Актриса Екатерина Тышкевич страдает от хронической головной боли. Звезда прошла 20 сеансов транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), однако ей лучше от этого не стало.
- Виктор Павлик недавно перенес сложную операцию на сердце. Он признался, что врачи посоветовали ему придерживаться определенных ограничений. Так, певец даже не может взять на руки своего сына Михаила и садиться за руль автомобиля и мотоцикла.