Водночас виконавця підтримали його шанувальники. Прихильники запевнили, що відчували схоже, що й він.

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Дантес поділився, що протягом останніх кількох місяців його емоційний стан не є стабільним. Ба більше, співак підкреслив, що його оточення теж напружене та втомлене, що могло стати причиною змін у його житті.

Припинити випромінювати світло, припинити йти вперед. Все що добре – пропаганда. Все що страшне – реальність. В голові, в емоційній кишені, перевірена фраза "і це мине",

– зізнався Дантес.

Однак, впоратися з негативними емоціями артистові допомагають кохання, родина та природа. Виконавець відчуває заряд енергії від цих факторів.

Співочі птахи, черешня, сміх, біль, який притуплюється і робить тебе впевненішим, море, біля якого все зупиняється… дім,

– розповів Володимир.

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