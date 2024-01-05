Володимир Дантес вийшов в інстаграм-сторіз з лікарняної палати, що спантеличило шанувальників. Він натякнув, що трапилося.
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Володимир Дантес налякав фанів
Виконавець показався під крапельницею і поділився, що вона для профілактики. Поряд з артистом була Даша Кацуріна, яка підтримувала Володимира.
Що ви знаєте про топові постсвяткові побачення? Подарував Даші Кацуріній похід на вітамінну та очисну крапельницю,
– розповів Дантес.
Дантес потрапив у лікарню: відео
Вже через кілька годин Дантес показав, як Даша запросила його на обід в корейський ресторан. Тому, скоріш за все, з виконавцем все гаразд.
Хто з зірок потрапив під крапельницю перед Новим роком
- За кілька днів до Нового року дружина Віктора Павліка показала співака під крапельницею. Тоді вона додала, що "переживає свою трагедію", яку вже передчувала раніше.
- Фани запідозрили, що Віктора Павліка госпіталізували, але це не так. Катерина повідомила, що артисту діагностували гіпертонічний криз без ускладнень. На щастя, артист вже почувається добре.