Володимир Дантес вийшов в інстаграм-сторіз з лікарняної палати, що спантеличило шанувальників. Він натякнув, що трапилося.

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Володимир Дантес налякав фанів

Виконавець показався під крапельницею і поділився, що вона для профілактики. Поряд з артистом була Даша Кацуріна, яка підтримувала Володимира.

Що ви знаєте про топові постсвяткові побачення? Подарував Даші Кацуріній похід на вітамінну та очисну крапельницю,

– розповів Дантес.

Дантес потрапив у лікарню: відео

Вже через кілька годин Дантес показав, як Даша запросила його на обід в корейський ресторан. Тому, скоріш за все, з виконавцем все гаразд.

Хто з зірок потрапив під крапельницю перед Новим роком