Як виявилося, у Віктора Павліка гіпертонічний, не ускладнений криз. Тож до нього додому навідалися лікарі, які поставили йому крапельницю.
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Дружина Віктора Павліка розповіла про його самопочуття
Репяхова спростувала інформацію про госпіталізацію артиста. Натомість з'ясувалося, що медичні працівники приїжджали додому до співака і там йому поставили крапельницю. Жінка додала, що дуже налякалася за коханого, втім з ним вже все гаразд.
Чоловік вдома, був і є. Його не госпіталізували нікуди. Сама вчора дуже настрашилася. Дякувати Богу, нічого серйозного. Гіпертонічний, не ускладнений криз. Тиск понизили. Вже все добре. Дякую кожному за хвилювання,
– зазначила Катерина.
Катерина Репяхова розповіла про стан чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Стан здоров'я Віктора Павліка
- Влітку цього року співак дізнався, що має ваду серця: один з його клапанів перестав повноцінно працювати.
- Лікарі виявили, що проблеми з серцем Віктора Павліка мають вроджений характер. У мами співака був такий же діагноз.
- Так, восени музиканту мали зробити операцію, втім він відмовився. Попри це дружина співака вважає, що операцію треба обов'язково провести.