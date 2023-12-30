Як виявилося, у Віктора Павліка гіпертонічний, не ускладнений криз. Тож до нього додому навідалися лікарі, які поставили йому крапельницю.

Цікаво Вперше за 8 років: знаменита співачка приїде в Україну з чоловіком-американцем

Дружина Віктора Павліка розповіла про його самопочуття

Репяхова спростувала інформацію про госпіталізацію артиста. Натомість з'ясувалося, що медичні працівники приїжджали додому до співака і там йому поставили крапельницю. Жінка додала, що дуже налякалася за коханого, втім з ним вже все гаразд.

Чоловік вдома, був і є. Його не госпіталізували нікуди. Сама вчора дуже настрашилася. Дякувати Богу, нічого серйозного. Гіпертонічний, не ускладнений криз. Тиск понизили. Вже все добре. Дякую кожному за хвилювання,

– зазначила Катерина.



Катерина Репяхова розповіла про стан чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Стан здоров'я Віктора Павліка