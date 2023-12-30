Катерина утрималася від розголошення подробиць щодо перебування коханого в лікарні. Втім, показала, що він лежить під крапельницею.

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Віктор Павлік потрапив у лікарню

Дружина співака спершу поширила загадкову інстаграм-сторіс, де зазначила, що переживає власну трагедію й додала, що вона знала, що так станеться.

Поки країна переживає таке лихо, я переживаю свою трагедію. Не дарма у мене була така тривога на душі, інтуїція мене ніколи не підводила,

– наголосила Репяхова.



Катерина Репяхова переживає власну трагедію / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом Катерина опублікувала чорно-біле фото чоловічої руки, яка лежить на лікарняній канапі. Ймовірно, що на світлині був зображений саме Віктор Павлік.

"Інакше уявляла собі кінець року. Бережіть себе. Зустрінемося вже у новому році", – додала блогерка.



Віктор Павлік потрапив у лікарню / Скриншот з інсаграм-сторіс

Проблеми зі здоров'ям у Віктора Павліка