Даша Кацуріна поділилась милими кадрами на особистій сторінці. Зараз вона перебуває у відпустці – разом з Володимиром Дантесом відпочиває на Заході України.
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Даша Кацуріна показала Дантеса з сином
Бізнесвумен показала, як Володимир Дантес проводить час з її молодшим сином Іваном. Співак лежав на ліжку та читав казку для дворічного малюка. Той дуже уважно слухав Володимира.
Володимир Дантес з сином коханої / Фото з інстаграм-сторіз
Тим часом Даша Кацуріна мала можливість зробити процедури догляду за собою.
Даша Кацуріна та Володимир з її сином / Фото з інстаграм-сторіз
Даша Кацуріна повернулась до України
Через російське вторгнення дизайнерка переїхала з дітьми до Польщі. Та з плином часу їй та Дантесу набридла відстань. На думку Володимира, якщо ви вирішили бути разом, потрібно брати відповідальність та дружно переживати всі труднощі.
Через переїзд Даші пара орендувала двоповерховий будинок з просторими кімнатами та сучасним ремонтом.
Днями Кацуріна зізнавалась, що переїзд зробив її щасливішою, хоч рішення було непростим. "Цього року я прийняла неймовірну кількість важких та важливих рішень. Але саме це, станом на зараз, найприємніше та зробило мене щасливішою", – ділилась жінка.