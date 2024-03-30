На тлі заяви про таємний роман: Міцкевич вперше прокоментував стосунки з Поляковою
Джерело:Влад Міцкевич
Після заяви про нібито таємний роман Міцкевича та Полякової у мережі з'явилися нові подробиці цієї ситуації. Сам кухар вирішив дещо роз'яснити інцидент, який трапився.
Влад спростувати власні заяви про стосунки й попросив вибачення перед Поляковою та її рідними. За його словами, нічні "п'яні сторіс" були наклепом.
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Як Влад Міцкевич виправдався
Шеф-кухар заявив, що наговорив брехні, бо був п'яний.
Я дуже довгий час вже сиджу на антидепресантах. Це правда. І я вчора вирішив трішечки міксанути з алкоголем. І міксанув дві пляшки віскі. В мене зірвало дах,
– сказав блогер.
Влад додав, що мотивом його дій став конфлікт з артисткою через фінанси. Водночас тепер він перепросив за свої дії.
Я хочу попросити вибачення в першу чергу перед Олею та всією її сім'єю. Також перед своєю дівчиною. Сподіваюся, ще не колишньою, бо вона просто варена з того, що вийшло,
– наголосив кулінар.
Влад Міцкевич виправдався після заяви про таємні стосунки з Поляковою / Відео з інстаграму блогера
Що цьому передувало
- Учасник восьмого сезону "МастерШеф" Влад Міцкевич ввечері 29 березня, опублікував фото, на яких цілується з Олею Поляковою.
- Тоді кухар розповів, що він рік перебував у стосунках зі співачкою, але вирішив публічно про них розповісти лише після розриву, коли артистка з'їхала з їхнього дому.
- Блогер підкреслив, що йому образливо за шанувальників, яких вони з Олею ввели в оману.