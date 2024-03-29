Влад Яма – один із найодіозніших зірок-утікачів. Всупереч тому, що хореограф незаконно виїхав за кордон, він свято вірить у свою безгрішність і чистоту помислів.

До слова Втекла від аб'юзера й стала художницею: як склалася доля "Міс Україна-2014" Анни Заячківської

Де зараз і чим займається Влад Яма

Поки колега Влада Ями Дмитро Дікусар сидить в окопах на лінії фронту, він насолоджується безтурботним життям у Маямі. Подейкують, зірка дав хабар, аби виїхати за кордон.

Нині хореограф працює в американській студії MIAMI DANCE ACADEMY, у колективі якого є й росіяни.

Зірка паркету стверджує, що навіть у Штатах серцем і думками з Україною, саме тому нібито регулярно влаштовує різні івенти, де збирає кошти для ЗСУ, і відвідує мирні мітинги на підтримку Батьківщини.

Влад Яма / фото з інстаграму

У його стрічці в інстаграм лише лайфстайл. Інколи Влад публікує красиві фото з благодійних заходів, де позує в одязі з патріотичною символікою. Проте більшість фото натякають на щасливе й безпечне життя: на одному знімку Яма біжить як рятувальник Малібу в червоних шортах, на іншому демонструє відпочинок.

Влад Яма / фото з інстаграму

Як стверджує Яма, він постійно на зв'язку з військовими з найгарячіших точок, саме тому намагається закривати їхні нагальні потреби.

Влад Яма / фото з інстаграму

Також Влад відвідує військових, які проходять реабілітацію у Штатах.

Влад Яма / фото з інстаграму

До речі, на фото вечірок, які організовує Яма, можна побачити ще одного втікача – актора Дмитра Ступку.

Влад Яма, Дмитро Ступка / фото з інстаграму

Попри щиру любов і патріотизм, Яма не планує повертатися додому, хоча його батьки й досі живуть в Україні. Утім, чи повернулися вони в рідне Запоріжжя, яке росіяни протягом двох років активно обстрілюють, не відомо. На початку вторгнення Влад стверджував, що вивіз батьків із рідного міста.

Влад Яма з батьками / фото з інстаграму

Фото наслідків кривавої війни в свою стрічку Яма не публікує. Інколи в інстаграм сторіс хореограф може поширити репост допису якогось новинного акаунту, утім, не більше.

Відомо, що 7-річний син Влада Леон зараз почав розвивати свою акторську кар'єру, тому, схоже, зіркова родинна остаточно вирішила освоїтися у США. Хлопчик уже встиг навіть знятися в короткометражній картині "Sweet struggle".

Син Влада Ями / фото з інстаграм