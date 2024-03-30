Так с*ка обідно, – відомий кухар натякнув на таємний роман з Поляковою і показав пікантні фото

Несподівано Влад Міцкевич, учасник восьмого сезону "МастерШеф", шокував шанувальників, поділившись новими фото та відео. Кулінар виставив кадри, на яких він цілується з Олею Поляковою.

Крім того, чоловік розповів про їхній нібито таємний роман. Що цікаво, за його словами, ці стосунки тривали вже досить довго, проте зараз вони розійшлися.

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Що розповів Влад Міцкевич

Він заявив, що їхній роман зі співачкою розпочався рік тому.

Думаю, що не для всіх це був секрет. Думаю, що розумні люди додумались. Так с*ка обідно, бл*ть. Обідно не за себе, обідно за вас, обманутих людей, котрі про ідеальну сім'ю говорили,

– зазначив блогер.

Влад вирішив розсекретити інформацію про стосунки після того, як розійшовся зі знаменитістю. "Вона з*балася з нашого дому", – заявив кулінар. Після цього він показав валізи та туфлі артистки. Останні він викинув через вікно.

Підкреслимо, що зараз на сторінці Міцкевича немає цих сторіс. Він їх видалив зранку, а поширив вночі.

Влад Міцкевич злив фото з Олею Поляковою / Фото з телеграм-каналу INSTAМАНІЯ

Що відомо про стосунки Влада Міцкевича та Олі Полякової

Кулінар та співачка були співведучими шоу "Він готує, вона керує". У цій програмі українські пари проходили випробовування. Складність полягала в тому, що жінки керували процесом приготування їжі, а чоловіки безпосередньо готували. Переможці отримували 25 тисяч гривень.

В одному з випусків проєкту Оля і Влад також цілувалися. Щоправда, артистка тоді вирішила поцілувати Міцкевича не в губи, а в щоку.

Вже після шоу кухаря та Полякову неодноразово бачили в компанії одне одного.

Донька виконавиці також спілкувалася з кулінаром.