На тлі скандалу через "таємний роман": Влад Міцкевич присвятив чуттєву пісню Олі Поляковій
Джерело:Влад Міцкевич
Кулінар та учасник шоу "МастерШеф" Влад Міцкевич створив галас заявою про таємні стосунки з артисткою Олею Поляковою. 3 квітня він випустив пісню, яку присвятив співачці.
Кулінар вже має на своєму рахунку 3 пісні, одна з яких про його тяжке минуле та боротьбу з наркозалежністю. Тому, написати трек про стосунки з Поляковою йому було не складно.
До слова Безневинні фото, – Полякова здивувала черговою заявою про "роман" з Владом Міцкевичем
Яку пісню Міцкевич присвятив Поляковій
3 квітня відбулася прем'єра треку Влада Міцкевича "Королева". Артист сподівається, що ця пісня зможе висловити всі його думки замість нього самого.
Іноді замість тебе все може сказати музика,
– написав під відео співак.
Для обкладинки відео кулінар використав фото Олі з її пісні "Королева ночі". Сама Полякова поки ніяк не прокоментувала прем'єру треку Міцкевича.
А ти палаєш як вогонь, на тобі моя долонь. У мені знову алкоголь. Королева всіх інших королев,
– співає в пісні Влад.
MITSKEVYCH – "Королева": слухайте пісню онлайн
Що відомо про скандал з Поляковою та Міцкевичем
- Влад, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, опублікував фото поцілунків з Олею Поляковою. Ба більше, він заявив, що перебував у стосунках з артисткою протягом одного року. Пізніше він видалив ці світлини та вибачився перед Поляковою. Згодом він заявив, що опублікував ті кадри через сварку зі співачкою.
- Водночас Оля Полякова спочатку назвала заяви кухаря "побрехеньками п'яниці", а пізніше висловилась про ситуацію детальніше. На її думку, це "хайп на помсті". До того ж Міцкевич шантажував та вимагав гроші в артистки. А звільнила вона його через вживання алкоголю і наркотичних препаратів.
- Зірка також пояснила, що подібні фото вона робить з багатьма друзями. До того ж Оля не каратиме кулінара за його витівку, бо з нього "нема що взяти".