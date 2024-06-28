Уперше сходив на плавання: Віталій Козловський показав нові кадри тримісячного Оскара

Нещодавно сину Віталія Козловського виповнилося три місяці. Дружина артиста вирішила, що для первістка буде корисно ходити на плавання і вже навіть показала перші результати Оскара.

Юлія Бакуменко виставила відео й фото з першого уроку плавання сина. Вона також поділилася своїми враженнями від занять.

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Дружина Віталія Козловського зазначила, що хвилювалася перед плаванням Оскара, але, на щастя, все пройшло чудово.

Я хвилювалася, як воно буде, бо це вперше. Але недарма малий Риби, йому дуже зайшло! Спочатку з ним знайомилися, як з дорослим, він звикав, потім масажик, щоб підготувати м'язи й тільки потім одразу пішов на ручки до тренера почати плавати! Так турботливо й акуратно, що я розслабилася і поки тривало заняття, навіть трохи попрацювала онлайн. Повертаємося дуже задоволені,

– поділилася Юлія.

Водночас вона з жалем зазначила, що їй прикро через те, що коханий може спостерігати за такими важливими подіями в життя їхнього первістка лише через екран, а не особисто, бо перебуває зараз на фронті.

Син Віталія Козловського відвідав уроки плавання / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Віталія Козловського