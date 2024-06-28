Юлія Бакуменко виставила відео й фото з першого уроку плавання сина. Вона також поділилася своїми враженнями від занять.
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Дружина Віталія Козловського зазначила, що хвилювалася перед плаванням Оскара, але, на щастя, все пройшло чудово.
Я хвилювалася, як воно буде, бо це вперше. Але недарма малий Риби, йому дуже зайшло! Спочатку з ним знайомилися, як з дорослим, він звикав, потім масажик, щоб підготувати м'язи й тільки потім одразу пішов на ручки до тренера почати плавати! Так турботливо й акуратно, що я розслабилася і поки тривало заняття, навіть трохи попрацювала онлайн. Повертаємося дуже задоволені,
– поділилася Юлія.
Водночас вона з жалем зазначила, що їй прикро через те, що коханий може спостерігати за такими важливими подіями в життя їхнього первістка лише через екран, а не особисто, бо перебуває зараз на фронті.
Син Віталія Козловського відвідав уроки плавання / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про сина Віталія Козловського
- Малюк народився 25 лютого 2024 року. Водночас співак повідомив про народження дитини лише через два місяці після події.
- Відомо, що рішення про батьківство подружжя прийняло ще до початку повномасштабної війни, а от про вагітність дружини Віталій дізнався вже під час військових навчань.
- Козловський розповідав, що був присутній при народженні сина. Спершу він не дуже цього хотів, проте згодом зрозумів, що то було правильне рішення.
- Ім'я Оскару підібрав батько. Співак зазначав, що перше слово хлопчика було "Агу".
- Навесні відбулося хрещення малюка у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. Хрещеними Оскара стали Юла, дружина Анатолія Анатоліча, та продюсер Андрій Ігнатченко.