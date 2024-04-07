Не хочу образити, – Козловський відверто висловився про мобілізацію інших артистів

Український співак Віталій Козловський приєднався до лав ЗСУ у 2023 році. Військовий відверто поділився думками щодо мобілізації інших артистів.

Захисник, який нещодавно одружився і став батьком, розповів і про важливість донатів. За словами Віталія, йому дуже соромно "випрошувати гроші" у людей на зброю.

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Чи треба мобілізувати всіх культурних діячів

Військовий зазначив, що допомога треба усюди, зокрема й в середині країни. На думку співака, інші артисти заважали б на фронті, тому вони більш потрібні тут.

Я не хочу когось образити, але мені здається, що вони тут більш потрібні, ніж там. Вони там би заважали. Це я сьогодні, не маючи можливості, випрошую і мені так соромно за це. От якби були б у мене гроші, не було б у мене сьогодні сина, сім'ї, я б, напевно, залишився без трусів. Я б просто все, що в мене було, віддавав би. Тому що я розумію, що іноді те, на що я збираю, воно потрібне вже зараз. Навіть на вчора,

– зазначив Козловський.

До того ж Віталій наголосив, що дуже важливо, аби публічні люди також долучалися до роботи на передовій. Це потрібно, "щоб нести в маси правильну інформацію". Водночас такі поїздки стануть своєрідною підтримкою для інших військових.

Це важливо сьогодні, щоб не випадати з фокуса. Розуміти, що саме відбувається в країні. Коли з пекла приїжджаєш до Києва, і тут усі гуляють, і в тебе картинка не сходиться. Ти такий: "У нас же війна, люди гинуть". Потрібно їздити для того, щоб нести в маси правильну інформацію. І детокс потрібно робити. Потрібно їздити, щоб по-людськи підтримати. Там нелюдські умови. Необхідно проявляти громадську позицію,

– прокоментував артист.

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