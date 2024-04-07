Защитник, который недавно женился і стал отцом, рассказал и о важности донатов. По словам Виталия, ему очень стыдно "выпрашивать деньги" у людей на оружие.

К слову Кондратюк все забрал, – Козловский ошеломил серьезными финансовыми проблемами

Надо ли мобилизовать всех культурных деятелей

Военный отметил, что помощь надо всюду, в том числе и внутри страны. По мнению певца, другие артисты мешали бы на фронте, поэтому они нужны здесь.

Я не хочу кого-то обидеть, но мне кажется, что они здесь более нужны, чем там. Они там бы мешали. Это я сегодня, не имея возможности, выпрашиваю и мне так стыдно за это. Вот если бы были бы у меня деньги, не было бы у меня сегодня сына, семьи, я бы, наверное, остался без трусов. Я бы просто все, что у меня было, отдавал бы. Потому что я понимаю, что иногда то, на что я собираю, оно нужно уже сейчас. Даже на вчера,

– отметил Козловский.

К тому же Виталий сказал, что очень важно, чтобы публичные люди также участвовали в работе на передовой. Это нужно, "чтобы нести в массы правильную информацию". В то же время такие поездки станут своеобразной поддержкой для других военных.

Это важно сегодня, чтобы не выпадать из фокуса. Понимать, что именно происходит в стране. Когда из ада приезжаешь в Киев, и здесь все гуляют, и у тебя картинка не сходится. Ты такой: "У нас же война, люди гибнут". Нужно ездить для того, чтобы нести в массы правильную информацию. И детокс нужно делать. Нужно ездить, чтобы по-человечески поддержать. Там нечеловеческие условия. Необходимо проявлять общественную позицию,

– прокомментировал артист.

Интервью Виталия Козловского: смотрите видео онлайн

Что известно о военной службе Козловского