За словами Козловського, він готовий сісти і віч-на-віч поговорити з Кондратюком. Однак, діалог не може відбутися, оскільки Ігор "не довіряє співаку".

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Яка ситуація залишила Козловського без копійки на фронті

Віталій чесно зізнався, що, перебуваючи на Донеччині в нього не вистачило грошей, щоб мінімально розрахуватися з побратимами за продукти. Чоловік відкрив гаманець, а там було пусто. Співак вважає постійне стягування коштів Кондратюком – аморальним.

Коли я був на Донеччині, і ми заїхали у продуктовий магазин, на касі мали скинутися грошима. Коли я відкрив гаманець, і кажу: "пацани, у мене немає грошей, у мене Кондратюк все забрав". У мене не лишилося нічого в той момент. Це для мене стало ударом, моєму гніву не було меж. Ця людина зробила все, щоб бути відірваною від реальності. Я думаю, це банальна помста, йому нічого я не винний, він це знає, але ніколи не зізнається,

– поділилася зірка.

До того ж артист наголосив, що все ж продовжує віддавати частину військової зарплати Кондратюку. Втім, моральний аспект ситуації співак залишає на совісті експродюсера.

Я інший, я змінився, у мене є син, родина, є заради кого жити, не думаю категоріями "Я", а думаю – "ми". Я б хотів закрити цю історію, в юридичному плані я не маю рації, тому я готовий все відшкодувати. А моральний аспект ситуації, нехай залишиться на його совісті,

– додав артист.

Інтерв'ю Віталія Козловського: дивіться відео онлайн

Що відомо про конфлікт Козловського з Кондратюком