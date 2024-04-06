За словами Козловського, він готовий сісти і віч-на-віч поговорити з Кондратюком. Однак, діалог не може відбутися, оскільки Ігор "не довіряє співаку".
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Яка ситуація залишила Козловського без копійки на фронті
Віталій чесно зізнався, що, перебуваючи на Донеччині в нього не вистачило грошей, щоб мінімально розрахуватися з побратимами за продукти. Чоловік відкрив гаманець, а там було пусто. Співак вважає постійне стягування коштів Кондратюком – аморальним.
Коли я був на Донеччині, і ми заїхали у продуктовий магазин, на касі мали скинутися грошима. Коли я відкрив гаманець, і кажу: "пацани, у мене немає грошей, у мене Кондратюк все забрав". У мене не лишилося нічого в той момент. Це для мене стало ударом, моєму гніву не було меж. Ця людина зробила все, щоб бути відірваною від реальності. Я думаю, це банальна помста, йому нічого я не винний, він це знає, але ніколи не зізнається,
– поділилася зірка.
До того ж артист наголосив, що все ж продовжує віддавати частину військової зарплати Кондратюку. Втім, моральний аспект ситуації співак залишає на совісті експродюсера.
Я інший, я змінився, у мене є син, родина, є заради кого жити, не думаю категоріями "Я", а думаю – "ми". Я б хотів закрити цю історію, в юридичному плані я не маю рації, тому я готовий все відшкодувати. А моральний аспект ситуації, нехай залишиться на його совісті,
– додав артист.
Інтерв'ю Віталія Козловського: дивіться відео онлайн
Що відомо про конфлікт Козловського з Кондратюком
- У 2002 році експродюсер та співак познайомилися на шоу "Караоке на Майдані", в якому артист брав участь. Пізніше, Віталій Козловский став переможцем першого сезону проєкту "Шанс". З цього моменту розпочалася співпраця артиста з продюсером, яка тривала девʼять років.
- У 2012 році співак припиняє співпрацю з Ігорем Кондратюком. Водночас усі права на пісні Віталія Козловського залишаються у продюсера.Тож виконавець не мав права їх виконувати. Сам же артист всупереч забороні ще деякий час продовжував співати свої хіти, такі як "Шекспір", "Пінаколада", "Небо плаче".
- Оскільки права на пісні належать колишньому продюсеру, Ігор Кондратюк звинуватив колишнього підопічного в порушенні авторського права і подав на нього в суд. Як стверджує Кондратюк, співак має виплатити йому чималу суму коштів.
- За словами Козловського, військовий вже сплатив за рішеннями судів понад один мільйон гривень. Наразі, за словами артиста, він має виплатити ще два мільйони. Щоправда, у Кондратюка інша версія. Продюсер говорить, що від 2019 року Козловський сплатив йому майже 43 тисячі гривень боргу, а це лише 2% від суми, яку він винен.