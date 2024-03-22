Віталій Козловський підтвердив, що вперше стане батьком: ніжне фото з вагітною дружиною

Співак Віталій Козловський більше не приховує того факту, що найближчим часом стане батьком. Він поділився новим знімком, на якому показав вагітний животик дружини.

22 березня Віталій Козловський презентував кліп "Рубіж", у якому промайнув кадр з його вагітною дружиною. Щоб оминути двозначності та натяків, співак офіційно підтвердив усі новини та чутки.

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Віталій Козловський стане батьком

На особистій сторінці Віталій Козловський опублікував нове фото з вагітною коханою. У кадрі він стоїть позаду та разом з дружиною обіймає округлий животик.

Обличчя обраниці музиканта на фото не видно – тільки її світлі локони. Жінка одягнула пудрову напівпрозору сукню з рюшами. На живіт пара причепила нашивку з прізвищем "Козловський".

При надії… Мій сенс. Стимул. Любов,

– підписав фото Віталій Козловський.



Віталій Козловський з дружиною / Фото з інстаграму артиста

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