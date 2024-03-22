Віталій Козловський підтвердив, що вперше стане батьком: ніжне фото з вагітною дружиною
Джерело:Віталій Козловський
Співак Віталій Козловський більше не приховує того факту, що найближчим часом стане батьком. Він поділився новим знімком, на якому показав вагітний животик дружини.
22 березня Віталій Козловський презентував кліп "Рубіж", у якому промайнув кадр з його вагітною дружиною. Щоб оминути двозначності та натяків, співак офіційно підтвердив усі новини та чутки.
Не пропустіть Віталій Козловський вперше показав вагітну дружину у новому кліпі: чуттєве відео
Віталій Козловський стане батьком
На особистій сторінці Віталій Козловський опублікував нове фото з вагітною коханою. У кадрі він стоїть позаду та разом з дружиною обіймає округлий животик.
Обличчя обраниці музиканта на фото не видно – тільки її світлі локони. Жінка одягнула пудрову напівпрозору сукню з рюшами. На живіт пара причепила нашивку з прізвищем "Козловський".
При надії… Мій сенс. Стимул. Любов,
– підписав фото Віталій Козловський.
Віталій Козловський з дружиною / Фото з інстаграму артиста
Козловський шокує новинами про свій статус
- Останніми днями Віталій Козловський приголомшує новинами про своє особисте життя. 6 березня він повідомив, що одружився. Тоді співак засвітив обручки на своїй руці та руці коханої дівчини. За словами музиканта, вони розписалися майже одразу після заручин. На весіллі були лише удвох, а родина дізналася про зміну статусу з повідомлення. Святкувати одруження артист планує пізніше.
- Згодом у пресі з'явилися чутки, що Віталій Козловський стане батьком. Їх підтверджувала тогорічна заява співака про те, що він готовий до дітей і працює над їхньою появою.
- Залишається невідомим лише ім'я обраниці Віталія Козловського: співак наразі приховує кохану. Та на думку користувачів та інсайдерів, це менеджерка співака Юлія Бакуменко.