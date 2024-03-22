Таким чином Козловський без зайвих слів прокоментував інформацію про те, що скоро у нього народиться первісток.
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Віталій Козловський вперше показав вагітну дружину
Разом із коханою артист постав у кліпі до нового треку "Рубіж". Це символічна назва, яка уособлює межу між цивільним і військовим життям, зміни в особистому житті Віталія. А також саме така назва є в бригади швидкого реагування НГУ, до складу якої Козловський приєднався минулого року.
Єдине, що війна не може в нас забрати – це віра, любов до рідних, бажання жити й продовжувати свій рід,
– каже Козловський.
У кліпі Віталій постає в дуже неочікуваному образі – людини похилого віку. З допомогою цього образу Віталій показав час, який війна безжально краде у всіх нас, забираючи молодість і ресурси.
Хоч пісня була у Віталія ще минулого року, кліп вдалося зняти лише зараз, коли Козловського перевели служити до Києва. Наприкінці відео він вперше показав свою вагітну дружину, але так і не розсекретив, хто вона.
Віталій Козловський з дружиною / Скриншот з відео
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Коли Віталій Козловський одружився
- 6 березня Віталію Козловському виповнилося 39 років. Саме у цей день артист повідомив, що одружився.
- Козловський освідчився коханій спонтанно. Пара вирішила відразу розписатися. Молодята були лише вдвох. Про зміни в житті виконавиць повідомив усіх у родинному чаті. Як стверджує співак, його мама була дуже щаслива такому повороту.