22 березня Віталій Козловський презентував кліп "Рубіж", у якому промайнув кадр з його вагітною дружиною. Щоб оминути двозначності та натяків, співак офіційно підтвердив усі новини та чутки.
Не пропустіть Віталій Козловський вперше показав вагітну дружину у новому кліпі: чуттєве відео
Віталій Козловський стане батьком
На особистій сторінці Віталій Козловський опублікував нове фото з вагітною коханою. У кадрі він стоїть позаду та разом з дружиною обіймає округлий животик.
Обличчя обраниці музиканта на фото не видно – тільки її світлі локони. Жінка одягнула пудрову напівпрозору сукню з рюшами. На живіт пара причепила нашивку з прізвищем "Козловський".
При надії… Мій сенс. Стимул. Любов,
– підписав фото Віталій Козловський.
Віталій Козловський з дружиною / Фото з інстаграму артиста
Козловський шокує новинами про свій статус
- Останніми днями Віталій Козловський приголомшує новинами про своє особисте життя. 6 березня він повідомив, що одружився. Тоді співак засвітив обручки на своїй руці та руці коханої дівчини. За словами музиканта, вони розписалися майже одразу після заручин. На весіллі були лише удвох, а родина дізналася про зміну статусу з повідомлення. Святкувати одруження артист планує пізніше.
- Згодом у пресі з'явилися чутки, що Віталій Козловський стане батьком. Їх підтверджувала тогорічна заява співака про те, що він готовий до дітей і працює над їхньою появою.
- Залишається невідомим лише ім'я обраниці Віталія Козловського: співак наразі приховує кохану. Та на думку користувачів та інсайдерів, це менеджерка співака Юлія Бакуменко.