22 марта Виталий Козловский презентовал клип "Рубеж", в котором промелькнул кадр с его беременной женой. Чтобы обойти двусмысленности и намеков, певец официально подтвердил все новости и слухи.

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Виталий Козловский станет отцом

На личной странице Виталий Козловский опубликовал новое фото с беременной возлюбленной. В кадре он стоит позади и вместе с женой обнимает округлый животик.

Лицо избранницы музыканта на фото не видно – только ее светлые локоны. Женщина надела пудровое полупрозрачное платье с рюшами. На живот пара прицепила нашивку с фамилией "Козловский".

При надежде... Мой смысл. Стимул. Любовь,

– подписал фото Виталий Козловский.



Виталий Козловский с женой / Фото из инстаграма артиста

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