Так, дружиною виконавця могла стати його менеджерка – Юлія Бакуменко. До новини про одруження Віталія вони чимало часу проводили разом і часто постили милі фото вдвох.

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Хто може бути дружиною Віталія Козловського

Видання OBOZ.UA, з посиланням на власні джерела, які близькі до співака, заявило, що 39-річний артист тривалий час перебуває у стосунках з 36-річною піарницею. Водночас інсайдери підкреслили, що роман у пари зав'язався не одразу.

Про стосунки Юлії та Віталія говорили й раніше

Чутки про роман Козловського з концертною директоркою Бакуменко з'явилися ще у 2020 році. Саме в цей період вони виставляли багато спільних світлин, що, до речі, роблять й досі.

Крім того, тоді Віталій якраз розповідав що зустрічається з дівчиною, яка молодша від нього. Вони навіть жили разом і співак зізнавався, що проводить з обраницею майже весь час.

Вищезазначені факти підтверджують чутки, адже Юлія на 3 роки молодша від виконавця і вона справді проводить з ним чимало часу завдяки роботі. Водночас сам виконавець ніяк не коментував такі припущення шанувальників.