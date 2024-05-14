Віталій Козловський поділився рідкісними кадрами дружини з двомісячним сином

14 травня 2024, 09:10
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Віталій Козловський

Віталій Козловський іноді ділиться світлинами сина та дружини. Так, днями на сторінці військового з'явилася нова фотографія Юлії з Оскаром.

Під фото артист привітав кохану з Днем матері, який відзначали 12 травня. Юлія тоді святкувала свій перший День матері з новонародженим синочком.

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Яке фото виставив Віталій Козловський 

Світлину виконавець зробив вдома на кухні. На знімку видно, як дружина Віталія годує грудьми їхнього двомісячного сина Оскара. Юлія тримає первістка на руках і ніжно на нього дивиться. 

Що відомо про стосунки Віталія Козловського та Юлії Бакуменко 

  • Припущення про можливі романтичні стосунки між співаком та його концертною директоркою з'явилися ще у 2020 році. Тоді вони часто ділилися спільними фотографіями та проводили чимало часу разом.
  • Вже у березні цього року Віталій здивував шанувальників, оголосивши про своє одруження, проте приховував, хто став його дружиною.
  • Лише згодом з'ясувалося, що це була Юлія Бакуменко. 
  • Утім, на цьому радісні новини не завершилися. 25 лютого у Віталія та його обраниці з'явився первісток Оскар, під час пологів Козловський був поруч з дружиною. 

Автор: Софія Хомишин