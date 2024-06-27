Зі зброєю: Віталій Козловський показав нові кадри зі служби
Джерело:Віталій Козловський
Віталій Козловський з червня 2023 року долучився до лав ЗСУ. Співак вирішив занурити фанатів в атмосферу військової служби.
Артист продовжує дивувати прихильників реаліями буття захисника України. Нещодавно він розсекретив, в яких умовах тимчасово живе під час проходження служби.
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Військовий опублікував кадр, зроблений у старій будівлі. На стінах зображений промовистий напис – "Ракети закінчаться, а Україна є, була і буде". Водночас можна помітити намальовані великі блакитні квіти та візерунки, які плавно переходять один в одного. Зображення доповнює серце в кольорах українського прапора, під яким видніється серцебиття.
Віталій Козловський показав фото зі служби / Скриншот з інстаграм-сторіс
На наступному фото Козловський показав зброю, яку тримає у руці. До того ж можна побачити зелений ремінь, який, ймовірно, прикріплений до автомата.
Козловський показав свою зброю / Скриншот з інстаграм-сторіс
Віталій Козловський у ЗСУ: що відомо
- Артист вступив до лав війська у червні 2023 року. Свій шлях у ролі захисника України він розпочав з Нацгвардії, але згодом його перевели до Збройних Сил.
- У березні співак зізнався, що тепер служить у Національному президентському оркестрі при Міністерстві оборони.
- Водночас Віталій неодноразово наголошував на відсутності будь-яких привілеїв через свою популярність.
- Козловський – рядовий солдат, який виходить у наряди та займаюся військовою справою, як і всі його побратими.
- Виконавець ділився, що за останній рік у нього змінилися цінності, погляди та пріоритети. Він зазначив, що його життя було сповнене надзвичайних подій – військове навчання, служба у ЗСУ та на небезпечних напрямках, одруження з Юлією Бакуменко та батьківство.