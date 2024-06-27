Артист продолжает удивлять поклонников реалиями бытия защитника Украины. Недавно он рассекретил, в каких условиях временно живет во время прохождения службы.

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Военный опубликовал кадр, сделанный в старом здании. На стенах изображена красноречивая надпись – "Ракеты закончатся, а Украина есть, была и будет". В то же время можно заметить нарисованные большие голубые цветы и узоры, которые плавно переходят друг в друга. Изображение дополняет сердце в цветах украинского флага, под которым виднеется сердцебиение.



Виталий Козловский показал фото со службы / Скриншот из инстаграм-сторис

На следующем фото Козловский показал оружие, которое держит в руке. К тому же можно увидеть зеленый ремень, который, вероятно, прикреплен к автомату.



Козловский показал свое оружие / Скриншот из инстаграм-сторис

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