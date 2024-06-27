Артист продовжує дивувати прихильників реаліями буття захисника України. Нещодавно він розсекретив, в яких умовах тимчасово живе під час проходження служби.

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Військовий опублікував кадр, зроблений у старій будівлі. На стінах зображений промовистий напис – "Ракети закінчаться, а Україна є, була і буде". Водночас можна помітити намальовані великі блакитні квіти та візерунки, які плавно переходять один в одного. Зображення доповнює серце в кольорах українського прапора, під яким видніється серцебиття.



Віталій Козловський показав фото зі служби / Скриншот з інстаграм-сторіс

На наступному фото Козловський показав зброю, яку тримає у руці. До того ж можна побачити зелений ремінь, який, ймовірно, прикріплений до автомата.



Козловський показав свою зброю / Скриншот з інстаграм-сторіс

Віталій Козловський у ЗСУ: що відомо