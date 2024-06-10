Сльози щастя, – Віталій Козловський поділився зворушливими кадрами з хрещення сина
Джерело:Віталій Козловський
Віталій Козловський таки підтвердив, що охрестив свого тримісячного сина Оскара. Артист розкрив ім'я хрещених батьків своєї дитини.
Наприкінці травня цього року, церковнослужитель Олександр Баричка, який хрестив дитину співака, опублікував кадри з церкви. Процес відбувся у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.
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Віталій вирішив поділитися радісною новиною з шанувальниками. Козловський опублікував серію фото, на яких разом з дружиною, Юлією Бакуменко, хрестить дитину. До того ж на кадрах помітно, що на цю подію прийшли й бабусі Оскара, які хотіли бути присутніми на важливій події у житті хлопчика.
Родина Козловського прийшла на хрещення Оскара / Фото з інстаграму Віталія
Охрестили нашого синочка Оскара. Один з найщасливіших днів у моєму житті. Коли поряд найрідніші люди й кайфуєш від кожної миті. Чотири покоління сім'ї зібралися разом. Сльози щастя. Дякую Боже, що даруєш таку можливість бути поруч,
– зізнався Козловський.
Зіркове подружжя постало у вишиванках. Водночас Віталій доповнив свій образ штанами білого кольору, а Юлія – сукнею.
Козловський і Бакуменко на хрещенні сина / Фото з інстаграму Віталія
До того ж артист розповів, що хрещеними батьками Оскара стали: Юла, дружина Анатолія Анатоліча, та продюсер Андрій Ігнатченко. Блогерка зазначила, що дуже рада долі, яка познайомила її з родиною Віталія. Також Юла висловила подяку співаку за надану їй роль.
Для мене дуже велика честь стати хрещеною мамою красунчика Оскара – сина Віталія Козловського і його прекрасної дружини Юлії. Бажаю нашому синочку мирного неба, спокійного життя, доброї долі та хороших людей поруч,
– підкреслила блогерка.
Що відомо про сина Козловського
- Оскар народився 25 лютого 2024 року.
- Новину про появу дитини на світ Віталій оголосив тільки у квітні.
- За словами Козловського, він планував з дружиною батьківство ще до початку повномасштабного вторгнення.
- Про вагітність Юлії артист дізнався, перебуваючи на військових навчаннях.
- Під час пологів Козловський був поруч з дружиною.
- Він розповів, що вибрав ім'я Оскар для своєї дитини, надихнувшись прикладом українки, з якою він познайомився в Італії.
- Першим словом малюка було "Агу".