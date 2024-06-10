В конце мая этого года, церковнослужитель Александр Барычка, который крестил ребенка певца, опубликовал кадры из церкви. Процесс состоялся в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

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Виталий решил поделиться радостной новостью с поклонниками. Козловский опубликовал серию фото, на которых вместе с женой, Юлией Бакуменко, крестит ребенка. К тому же на кадрах заметно, что на это событие пришли и бабушки Оскара, которые хотели присутствовать на важном событии в жизни мальчика.



Семья Козловского пришла на крещение Оскара / Фото из инстаграма Виталия

Окрестили нашего сыночка Оскара. Один из самых счастливых дней в моей жизни. Когда рядом родные люди и кайфуешь от каждого мгновения. Четыре поколения семьи собрались вместе. Слезы счастья. Спасибо Боже, что даришь такую возможность быть рядом,

– признался Козловский.

Звездные супруги предстали в вышиванках. В то же время Виталий дополнил свой образ брюками белого цвета, а Юлия – платьем.



Козловский и Бакуменко на крещении сына / Фото из инстаграма Виталия

К тому же артист рассказал, что крестными родителями Оскара стали: Юла, жена Анатолия Анатолича, и продюсер Андрей Игнатченко. Блогерша отметила, что очень рада судьбе, которая познакомила ее с семьей Виталия. Также Юла выразила благодарность певцу за предоставленную ей роль.

Для меня очень большая честь стать крестной мамой красавчика Оскара – сына Виталия Козловского и его прекрасной жены Юлии. Желаю нашему сыночку мирного неба, спокойной жизни, доброй судьбы и хороших людей рядом,

– подчеркнула блогерша.

Что известно о сыне Козловского