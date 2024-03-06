Багато років була фанаткою: ЗМІ розсекретили ім'я дружини Козловського

Сьогодні, 6 березня, Віталій Козловський шокував шанувальників звісткою про те, що одружився. Тепер ЗМІ розкрили, хто міг стати обраницею співака. Виявляється, таємнича дівчина тривалий час спілкується з артистом, а до того була його прихильницею.

Так, дружиною виконавця могла стати його менеджерка – Юлія Бакуменко. До новини про одруження Віталія вони чимало часу проводили разом і часто постили милі фото вдвох.

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Хто може бути дружиною Віталія Козловського

Видання OBOZ.UA, з посиланням на власні джерела, які близькі до співака, заявило, що 39-річний артист тривалий час перебуває у стосунках з 36-річною піарницею. Водночас інсайдери підкреслили, що роман у пари зав'язався не одразу.

Про стосунки Юлії та Віталія говорили й раніше

Чутки про роман Козловського з концертною директоркою Бакуменко з'явилися ще у 2020 році. Саме в цей період вони виставляли багато спільних світлин, що, до речі, роблять й досі.

Крім того, тоді Віталій якраз розповідав що зустрічається з дівчиною, яка молодша від нього. Вони навіть жили разом і співак зізнавався, що проводить з обраницею майже весь час.

Вищезазначені факти підтверджують чутки, адже Юлія на 3 роки молодша від виконавця і вона справді проводить з ним чимало часу завдяки роботі.

Цікаво, що раніше було відомо про роман Віталія із блогеркою Раміною Есхакзай. Пара навіть планувала одружитися, але вони розійшлися у 2017 році.

До того ж Козловського підозрювали в нетрадиційній орієнтації.

Водночас сам виконавець ніяк не коментував такі припущення шанувальників. Він лише опублікував фото, де тримає дружину за руку, демонструючи обручки. Водночас вирішив поки не розсекречувати, коли саме зробив пропозицію коханій. Втім, за його словами, це сталося спонтанно і пара, не гаючи часу, вирішила одружитися. Тож, на розписці молодята були лише вдвох.

У моєму житті зараз все спонтанно. Мені здається, спонтанність – сестра щирості,

– зазначив Козловський.

Радісну звістку про одруження артист повідомив рідним онлайн у чаті. Віталій зізнався, що мама була дуже щаслива за нього.

Цікаво, що весілля молоде подружжя поки не святкувало, бо це, на їхню думку, не на часі, проте пара планує це зробити пізніше.