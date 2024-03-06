Віталій Козловський відмовляється поки що знайомити фанатів зі своєю обраницею. Каже, що вона в нього дуже свідома, утім, на все свій час. На його думку, цієї інформації вже достатньо, аби зрозуміти, якими цінностями зараз наповнене його життя.

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Артист не приховує, що до одруження мав багато стосунків. Проте нарешті він зустрів ту, з якою захотів створити родину.

Козловський освідчився коханій спонтанно. Пара вирішила відразу розписатися. Молодята були лише вдвох. Про зміни в житті виконавиць повідомив усіх у родинному чаті. Як стверджує співак, його мама була дуже щаслива такому повороту.

"У моєму житті зараз все спонтанно. Мені здається, спонтанність – сестра щирості", – жартує Козловський.

Що стосується весілля, то, на думку Віталія, зараз не час для святкувань. Утім, у майбутньому він, звісно ж, хоче влаштувати гучну гулянку.

Святкувати будемо пізніше, поки що ще не час для гучних таких свят, бо весілля треба гуляти правильно. Треба запросити усіх родичів гарбузових, як то кажуть, і близьких, і далеких, і всіх-всіх об'єднати на цьому святі життя. І це буде,

– запевняє артист.

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