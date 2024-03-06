Так, женой исполнителя может быть его менеджер – Юлия Бакуменко. К новости о женитьбе Виталия, они немало времени проводили вместе и часто постили милые фото вместе.

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Кто может быть женой Виталия Козловского

Издание OBOZ.UA, со ссылкой на собственные источники, которые близки к певцу, заявило, что 39-летний артист длительное время находится в отношениях с 36-летней пиарщицей. В то же время инсайдеры подчеркнули, что роман у пары завязался не сразу.

Об отношениях Юлии и Виталия говорили и раньше

Слухи о романе Козловского с концертным директором Бакуменко появились еще в 2020 году. Именно в этот период они выставляли много совместных фотографий, что, кстати, делают до сих пор.

Кроме того, тогда Виталий как раз рассказывал что встречается с девушкой, которая моложе его. Они даже жили вместе и певец признавался, что проводит с избранницей почти все время.

Вышеупомянутые факты подтверждает слухи, ведь Юлия на 3 года моложе исполнителя и она действительно проводит с ним немало времени благодаря работе. В то же время сам певец никак не комментировал такие предположения поклонн

иков.

Кроме того, тогда Виталий как раз рассказывал что встречается с девушкой, которая младше него. Они даже жили вместе и певец признавался, что проводит с избранницей почти все время.

Вышеупомянутые факты подтверждают слухи, ведь Юлия на 3 года моложе исполнителя и она действительно проводит с ним немало времени благодаря работе.

Интересно, что ранее также было известно о романе Виталия с блогером Раминой Эсхакзай. Пара даже планировала пожениться, но они разошлись в 2017 году.

К тому же Козловского подозревали в нетрадиционной ориентации.

В то же время сам исполнитель никак не комментировал такие предположения поклонников. Он лишь опубликовал фото, где держит жену за руку, демонстрируя обручальные кольца. В то же время решил пока не рассекречивать, когда именно сделал предложение любимой. По его словам, это произошло спонтанно и пара, не теряя времени, решила пожениться. Поэтому, на росписи молодожены были только вдвоем.

В моей жизни сейчас все спонтанно. Мне кажется, спонтанность – сестра искренности,

– отметил Козловский.

Радостную весть о женитьбе артист сообщил родным онлайн в чате. Виталий признался, что мама была очень счастлива за него.

Интересно, что свадьбу молодые супруги пока не праздновали, потому что это, по их мнению, не время, однако пара планирует это сделать позже.