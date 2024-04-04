Віталій Козловський розсекретив ім'я дружині та показав перші фото після РАЦСу

6 березня Віталій Козловський оголосив про одруження. Водночас увесь цей час він приховував кохану від сторонніх очей. Нарешті співак розкрив її особистість.

З'ясувалося, що обраницею виконавця стала його піарниця Юлія Бакуменко. Цікаво, що раніше в ЗМІ вже ходили такі чутки.

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Як Віталій Козловський зробив пропозицію

Артист зізнався, що раніше не хотів одружуватись, бо мав поганий приклад у сім'ї, проте після того, як його кохана завагітніла, він змінив свою думку і вирішив освідчитися просто вдома на кухні.

Я збагнув: "А як так, що в нас народиться син, ми стільки часу разом, яке буде прізвище в сина?". Юля мила посуд на кухні, я просто підійшов і сказав, що 29 грудня в мене буде 20-річчя творчої діяльності й ми одружимося. Вона миє посуд, каже: "Добре", я пішов далі, вона далі домивала посуд,

– пригадав з усмішкою співак.

Вже 29 грудня після нічого обстрілу столиці пара відправилася у РАЦС. Віталій та Юлія були дуже втомлені, тож навіть не зробили ніяких фото. Втім, згодом зустрілися з друзями, де пофотографувалися.



Віталій Козловський з дружиною та друзями після РАЦСу / Скриншот з відео

Цікаво, що обручки подружжя придбало вже після того, як розписалося.



Віталій Козловський з дружиною / Скриншот з відео

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