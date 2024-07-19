Дорогою до України інфлюєнсерка потрапила в неприємний інцидент з молдовською поліцією. Катерина стикнулася з працівниками-хабарниками, які змусили її заплатити приголомшливу суму за паркування машини.

Не пропустіть Пекельний біль, – дружина Віктора Павліка серйозно травмувала ногу

Втім, нічого більше не завадило Репяховій спокійно доїхати додому. Блогерка показала момент зустрічі свого маленького сина Михайла з Віктором Павліком. Родина не бачилася близько місяця. На опублікованому відео хлопчик сидить у машині, а за мить – підходить артист і ніжно обіймає його. Виконавець не міг стримати усмішки після того, як побачив дитину. Водночас син подружжя теж був радий зустрітися із зірковим батьком.

Шанувальників зворушили щемливі кадри, які показала Катерина.

"Яка любов! Як Міша на Віктора Франковича дивиться, це зв'язок між сином та батьком. Без сліз дивитися неможливо";

"Так ніжно ручками обіймає. Здоров'я вашій родині";

"Михайлик неймовірна дитинка, такий же він хороший, гарненький";

"Як чутливо, як гарно Михайло обіймає тата".

Нагадаємо, під час відпочинку Репяхова зустрілася з племінницею, яка служить в ізраїльській армії. У дівчини був день народження, з чим бізнесвумен вже її привітала. Катерина вручила племінниці подарунок, виготовлений з епоксидної смоли.