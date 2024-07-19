Дорогою до України інфлюєнсерка потрапила в неприємний інцидент з молдовською поліцією. Катерина стикнулася з працівниками-хабарниками, які змусили її заплатити приголомшливу суму за паркування машини.
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Втім, нічого більше не завадило Репяховій спокійно доїхати додому. Блогерка показала момент зустрічі свого маленького сина Михайла з Віктором Павліком. Родина не бачилася близько місяця. На опублікованому відео хлопчик сидить у машині, а за мить – підходить артист і ніжно обіймає його. Виконавець не міг стримати усмішки після того, як побачив дитину. Водночас син подружжя теж був радий зустрітися із зірковим батьком.
Шанувальників зворушили щемливі кадри, які показала Катерина.
- "Яка любов! Як Міша на Віктора Франковича дивиться, це зв'язок між сином та батьком. Без сліз дивитися неможливо";
- "Так ніжно ручками обіймає. Здоров'я вашій родині";
- "Михайлик неймовірна дитинка, такий же він хороший, гарненький";
- "Як чутливо, як гарно Михайло обіймає тата".
Нагадаємо, під час відпочинку Репяхова зустрілася з племінницею, яка служить в ізраїльській армії. У дівчини був день народження, з чим бізнесвумен вже її привітала. Катерина вручила племінниці подарунок, виготовлений з епоксидної смоли.