Катерина Репяхова розповіла, що в один вечір на пляжі вона забила палець на нозі. Він набряк, однак блогерка не надала цьому значення.

До слова Хочеться вилізти на стелю від болю, – Ілона Гвоздьова захворіла на вітрянку

Вже згодом син Катерини випадково впав з важкого стільця, а той стілець "приземлився" саме на травмований палець. За словами Репяхової, біль був нестерпним.

Все ніяк не можу прийти до тями. Мене нудить і паморочиться в голові. Вчора я відчула адреналін... Це просто пекельний біль, ви б бачили, як я репетувала. Вчора у мене боліла нога до коліна. Дуже-дуже сильно. Сьогодні перенесла консультації,

– розповіла зіркова дружина.



Катерина Репяхова травмувала ногу / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, зараз дружина Віктора Павліка разом з мамою та сином відпочиває в Ізраїлі. Там проживає її сестра з дітьми.