Зокрема, блогерка зустрілася зі своєю племінницею Лізою. У дівчини був день народження, з чим бізнесвумен вже її привітала.

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Інфлюєнсерка вручила племінниці подарунок, виготовлений з епоксидної смоли. На ньому Катерина написала щирі привітання зі святом та прикріпила спільні фото з іменинницею. На світлинах дівчата позують і щасливо усміхаються.

Після отримання презенту Ліза сильно здивувалася та зраділа привітанням Репяхової. Іменинниця забере рамку з фотографіями до себе в кімнату, де живе під час служби.



Племінниця Катерини Репяхової / Скриншот з інстаграм-сторіс

Блогерка поділилася, що її племінниця служить в ізраїльській армії. Через це у дівчат була обмежена кількість часу, щоб поговорити. Втім, у них все вийшло та рідні люди залишилися задоволені зустріччю.

Любов моя прийшла з армії. Ми побачилися буквально на 10 хв. Люблю й буду сильно сумувати,

– написала дружина Павліка.



Катерина Репяхова з племінницею / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Репяхова розповіла, як минув переліт до Ізраїлю для її 3-річного сина. Михайло поводив себе як дорослий, з ним не виникло жодних проблем. Спілкування зі старшими братом та сестрою йдуть хлопчику на користь.