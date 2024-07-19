По дороге в Украину инфлюенсерка попала в неприятный инцидент с молдавской полицией. Екатерина столкнулась с работниками-взяточниками, которые заставили ее заплатить ошеломляющую сумму за парковку машины.

Не пропустите Адская боль, – жена Виктора Павлика серьезно травмировала ногу

Впрочем, ничего больше не помешало Репяховой спокойно доехать домой. Блогерша показала момент встречи своего маленького сына Михаила с Виктором Павликом. Семья не виделась около месяца. На опубликованном видео мальчик сидит в машине, а через мгновение – подходит артист и нежно обнимает его. Исполнитель не мог сдержать улыбки после того, как увидел ребенка. В то же время сын супругов тоже был рад встретиться со звездным отцом.

Поклонников растрогали щемящие кадры, которые показала Екатерина.

"Какая любовь! Как Миша на Виктора Франковича смотрит, это связь между сыном и отцом. Без слез смотреть невозможно";

"Так нежно ручками обнимает. Здоровья вашей семье";

"Миша невероятный ребенок, такой же он хороший, хорошенький";

"Как чутко, как красиво Михаил обнимает папу".

Напомним, во время отдыха Репяхова встретилась с племянницей, которая служит в израильской армии. У девушки был день рождения, с чем бизнесвумен уже ее поздравила. Екатерина вручила племяннице подарок, изготовленный из эпоксидной смолы.