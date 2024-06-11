Дружина Віктора Павліка розповіла про реабілітацію артиста після операції

Віктор Павлік переніс складну операцію на серці. Його дружина Катерина Репяхова розповіла про самопочуття артиста та його реабілітацію.

Відомо, що співак відновлюватиметься протягом трьох місяців. Віктор поділився, що хоч грудна клітина і почала загоюватися, вона все одно болить.

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У своїх соцмережах Катерина опублікувала кадри виконавця, на яких той ходить магазинами в торговому центрі. Артист обирає собі шорти, як згодом розповість Репяхова, для санаторію.

Павлік найближчим часом поїде на реабілітацію, щоб відновитися після складної операції на серці. На кадрах Віктор виглядає бадьорим і веселим. За словами блогерки, санаторій має великий парк.

Чоловік їде в санаторій, на реабілітацію після операції. Готую його, бо там буде парк. Величезний парк. Тільки старенькі зрозуміють,

– поділилася Репяхова.



Віктор Павлік збирається в санаторій / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас Павлік раніше зазначав, що має дотримуватися рекомендацій лікарів. Так, співак не може сідати за кермо автомобіля та мотоцикла.

Втім, Віктор найбільше вражений тим, що не може взяти на руки свого сина Михайла. До того ж від болю в грудній клітині артист рятується ліками.

Віктор Павлік переніс операцію на серці: що відомо