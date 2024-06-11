Известно, что певец будет восстанавливаться в течение трех месяцев. Виктор поделился, что хоть грудная клетка и начала заживать, она все равно болит.
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В своих соцсетях Екатерина опубликовала кадры исполнителя, на которых тот ходит по магазинам в торговом центре. Артист выбирает себе шорты, как впоследствии расскажет Репяхова, для санатория.
Павлик в ближайшее время поедет на реабилитацию, чтобы восстановиться после сложной операции на сердце. На кадрах Виктор выглядит бодрым и веселым. По словам блогера, санаторий имеет большой парк.
Мужчина едет в санаторий, на реабилитацию после операции. Готовлю его, потому что там будет парк. Огромный парк. Только старики поймут,
– поделилась Репяхова.
Виктор Павлик собирается в санаторий / Скриншот из инстаграм-сторис
В то же время Павлик ранее отмечал, что должен придерживаться рекомендаций врачей. Так, певец не может садиться за руль автомобиля и мотоцикла.
Впрочем, Виктор больше всего поражен тем, что не может взять на руки своего сына Михаила. К тому же от боли в грудной клетке артист спасается лекарствами.
Виктор Павлик перенес операцию на сердце: что известно
- Артист имел врожденный порок сердца, поэтому нуждался в хирургическом вмешательстве. Однако, певец до последнего отказывался от операции. Впрочем, в мае этого года он неожиданно согласился лечь в больницу.
- Специалисты в течение четырех часов проводили хирургическое вмешательство на его сердце. Состояние исполнителя было критическим – у него даже на полчаса остановилось сердце, поэтому врачи подключили аппарат искусственного кровообращения.
- После операции Виктор провел в реанимации двое суток. Впоследствии его подключили к аппарату вентиляции легких.
- 23 мая артиста выписали из больницы.
- Павлик начал проходить реабилитацию после сложного хирургического вмешательства.