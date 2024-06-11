Нещодавно пара святкувала 7-й день народження свого сина Дмитра. З цієї нагоди зірки опублікували архівне фото хлопчика з пологового будинку.

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Григорій зізнався, що вже протягом кількох років родина мріє про поповнення. Подружжя дуже хоче, щоб четвертою дитиною стала саме донька, оскільки пара вже має трьох синів – Дмитра, Івана та Олександра.

Григорій і досі мріє про донечку. Усі цікавляться, ну коли ж. А ми кажемо, що після перемоги. Дуже сподіваємося, що перемога буде незабаром, у найближчому майбутньому. Дуже хочемо донечку,

– зізналася Христина Решетник.

Ба більше, дружина ведучого розкрила, як хоче назвати свою доньку. Ім'я дитини доволі символічне, бо воно пов'язане з перемогою, на яку так чекають українці. Дівчинку зірки поки планують назвати Вікторією.

Втім, знайомі Решетника пророкують подружжю ще одного сина. Водночас Григорій наголосив на відповідальній ролі батьківства, особливо у час війни.

Хочемо, щоб було більше діток. Дуже тішимося, хто зараз при надії. У такий складний час – це відповідально. Це виклик. Але українці зможуть усе,

– запевнив шоумен.

Григорій Решетник про поповнення в родині: дивіться відео онлайн

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