Після складної операції на серці: Віктор Павлік вийшов на зв'язок з прихильниками

Віктор Павлік, який переніс операцію на серці, вийшов на зв'язок з фанатами. Водночас він зізнався, що дуже вдячний своїй дружині Катерині Репяховій за постійну підтримку в лікарні.

До того ж блогерка розповіла про самопочуття Віктора. Річ у тім, що чоловік одразу після операції не розмовляв, втім, згодом його стан покращився.

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Віктор Павлік вийшов на зв'язок після операції

Артист опублікував своє фото з лікарняної палати. Співак подякував своїй дружині Катерині Репяховій за те, що вона була завжди поруч у такий складний для нього час. Також жінка додала, що його життю тепер нічого не загрожує.

Дякую, кохана, що була поруч зі мною весь час,

– поділився артист.



Віктор Павлік у палаті подякував дружині за підтримку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що розповіла Репяхова про стан Павліка після операції

За словами Катерини, одразу після проведення операції Віктор не розмовляв та не виявляв бажання поговорити з нею. Втім, пізніше стан Павліка покращився і його перевели з реанімації у звичайну палату.

Вже через тиждень артист взяв гітару у руки й почав на ній грати.

Франковича треба знати. Другий день після реанімації: він, не те що лежати з крапельницею вже не міг, він навіть сидіти не міг. Перша ознака, що йому стало краще – попросив крем під очі. Через тиждень після операції взяв гітару,

– зізналася Репяхова.



Павлік через тиждень після операції грає на гітарі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про операцію Павліка