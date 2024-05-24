Після складної операції на серці: Віктор Павлік вийшов на зв'язок з прихильниками
Джерело:Віктор Павлік
Віктор Павлік, який переніс операцію на серці, вийшов на зв'язок з фанатами. Водночас він зізнався, що дуже вдячний своїй дружині Катерині Репяховій за постійну підтримку в лікарні.
До того ж блогерка розповіла про самопочуття Віктора. Річ у тім, що чоловік одразу після операції не розмовляв, втім, згодом його стан покращився.
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Віктор Павлік вийшов на зв'язок після операції
Артист опублікував своє фото з лікарняної палати. Співак подякував своїй дружині Катерині Репяховій за те, що вона була завжди поруч у такий складний для нього час. Також жінка додала, що його життю тепер нічого не загрожує.
Дякую, кохана, що була поруч зі мною весь час,
– поділився артист.
Віктор Павлік у палаті подякував дружині за підтримку / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що розповіла Репяхова про стан Павліка після операції
За словами Катерини, одразу після проведення операції Віктор не розмовляв та не виявляв бажання поговорити з нею. Втім, пізніше стан Павліка покращився і його перевели з реанімації у звичайну палату.
Вже через тиждень артист взяв гітару у руки й почав на ній грати.
Франковича треба знати. Другий день після реанімації: він, не те що лежати з крапельницею вже не міг, він навіть сидіти не міг. Перша ознака, що йому стало краще – попросив крем під очі. Через тиждень після операції взяв гітару,
– зізналася Репяхова.
Павлік через тиждень після операції грає на гітарі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про операцію Павліка
- Віктор мав вроджену ваду серці і потребував операції, втім він до останнього від неї відмовлявся.
- Однак, у травні цього року співак неочікувано погодився на хірургічне втручання.
- Павлік 10 днів перебував у лікарні, де фахівці протягом чотирьох годин проводили операцію на його серці. Стан виконавця був критичним – у нього навіть на пів години зупинилося серце, тому лікарі вирішили підключити апарат штучного кровообігу.
- Після операції Віктор провів у реанімації дві доби. Згодом його підключили до апарату штучної вентиляції легень.
- За словами Репяхової, виконавець тільки оговтався і почав проходити реабілітацію після складного хірургічного втручання.
- 23 травня артиста виписали з лікарні.