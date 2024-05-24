Зокрема, вона показала перші фото виконавця після операції. Також інфлюенсерка поділилася, коли Віктора Павліка перевели з реанімації.

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Як почувається Віктор Павлік після операції

Дружина артиста розповіла, що коли вперше прийшла в реанімацію до чоловіка, той ще не розмовляв, нічого не питав і навіть не виявляв радості побачити її. Однак згодом стан Павліка почав покращуватися. Завдяки стрімкому одужанню співака невдовзі перевели із реанімації у звичайну палату і вже через тиждень після операції він знову почав грати на гітарі.

Тепер нічого не загрожує життю. До 120,
– радісно наголосила блогерка.

Як Віктор Павлік почувається після операції на серці / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про операцію Віктора Павліка

  • Артист страждав на вроджену ваду серця, яка призвела до виходу з ладу одного з клапанів. Ще в липні 2022 року лікарі наполегливо рекомендували Павліку зробити операцію із заміни клапана на штучний задля уникнення раптової смерті.
  • І ось нещодавно виконавець успішно переніс це складне 4-годинне хірургічне втручання.
  • Протягом 10 днів він перебував у лікарні, на деякий час серце артиста навіть зупинилося, і він був підключений до апарату штучного кровообігу.
  • Після операції Павлік дві доби провів у реанімації та ще півдня був підключений до апарату штучної вентиляції легень.
  • Водночас згодом співак пройшов реабілітацію та повернувся додому.