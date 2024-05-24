Зокрема, вона показала перші фото виконавця після операції. Також інфлюенсерка поділилася, коли Віктора Павліка перевели з реанімації.

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Як почувається Віктор Павлік після операції

Дружина артиста розповіла, що коли вперше прийшла в реанімацію до чоловіка, той ще не розмовляв, нічого не питав і навіть не виявляв радості побачити її. Однак згодом стан Павліка почав покращуватися. Завдяки стрімкому одужанню співака невдовзі перевели із реанімації у звичайну палату і вже через тиждень після операції він знову почав грати на гітарі.

Тепер нічого не загрожує життю. До 120,

– радісно наголосила блогерка.

Як Віктор Павлік почувається після операції на серці / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про операцію Віктора Павліка