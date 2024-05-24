К тому же блогерша рассказала о самочувствии Виктора. Дело в том, что мужчина сразу после операции не разговаривал, впрочем, впоследствии его состояние улучшилось.

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Виктор Павлик вышел на связь после операции

Артист опубликовал свое фото из больничной палаты. Певец поблагодарил свою жену Екатерину Репяхову за то, что она была всегда рядом в такое сложное для него время. Также женщина добавила, что его жизни теперь ничего не угрожает.

Спасибо, любимая, что была рядом со мной все время,

– поделился артист.



Виктор Павлик в палате поблагодарил жену за поддержку / Скриншот из инстаграм-сторис

Что рассказала Репяхова о состоянии Павлика после операции

По словам Екатерины, сразу после проведения операции Виктор не разговаривал и не изъявлял желания поговорить с ней. Впрочем, позже состояние Павлика улучшилось и его перевели из реанимации в обычную палату.

Уже через неделю артист взял гитару в руки и начал на ней играть.

Франковича надо знать. Второй день после реанимации: он, не то что лежать с капельницей уже не мог, он даже сидеть не мог. Первый признак, что ему стало лучше – попросил крем под глаза. Через неделю после операции взял гитару,

– призналась Репяхова.



Павлик через неделю после операции играет на гитаре / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно об операции Павлика