Оголосили переможниць "Міс Світу-2023": яке місце на конкурсі краси посіла Україна
10 березня 2024, 11:19Читать новость на русском
Джерело:"Міс Світу"
19-річна представниця України Софія Шамія не здобула перемогу на "Міс Світу-2023". Вона вибула у чвертьфіналі конкурсу краси.
Водночас переможницею цьогоріч стала європейка Христина Пишкова. Втім, українка без перемог не залишилася.
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Яке місце посіла Україна на "Міс Світу-2023"
Софія Шамія увійшла до топ-40, але не змогла потрапити до дванадцятки найкращих. Її випередили конкурентки з Чехії, Англії та Іспанії.
Попри це важливо, що благодійний проєкт Софії, спрямований на допомогу дітям, які постраждали від війни, був визнаний найкращим серед усіх.
Благодійний проєкт українки переміг на Міс Світу-2023 / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про "Міс Світу-2023"
- Цей конкурс був започаткований у Великій Британії в 1951 році, тому визнаний найстарішим міжнародним конкурсом краси.
- "Міс Світу-2023" пройшов 9 березня в Індії в Мумбаї. Переможницею конкурсу стала учасниця з Чехії Христина Пишкова.
- Водночас трьома віце-міс стали: Ясміна Зейтун з Лівану, Аче Абрахамс з Тринідаду і Тобаго та Лесего Чомбо з Ботсвани.
- Важливо, що цьогорічний "Міс Світу" відбувся без участі Росії.