Оголосили переможниць "Міс Світу-2023": яке місце на конкурсі краси посіла Україна

19-річна представниця України Софія Шамія не здобула перемогу на "Міс Світу-2023". Вона вибула у чвертьфіналі конкурсу краси.

Водночас переможницею цьогоріч стала європейка Христина Пишкова. Втім, українка без перемог не залишилася.

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Яке місце посіла Україна на "Міс Світу-2023"

Софія Шамія увійшла до топ-40, але не змогла потрапити до дванадцятки найкращих. Її випередили конкурентки з Чехії, Англії та Іспанії.

Попри це важливо, що благодійний проєкт Софії, спрямований на допомогу дітям, які постраждали від війни, був визнаний найкращим серед усіх.



Благодійний проєкт українки переміг на Міс Світу-2023 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про "Міс Світу-2023"