В то же время победительницей в этом году стала европейка Кристина Пышкова. Впрочем, украинка без побед не осталась.

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Какое место заняла Украина на "Мисс Мира-2023"

София Шамия вошла в топ-40, но не смогла попасть в двенадцатку лучших. Ее опередили конкурентки из Чехии, Англии и Испании.

Несмотря на это важно, что благотворительный проект Софии, направленный на помощь детям, пострадавших от войны, был признан лучшим среди всех.



Благотворительный проект украинки победил на Мисс Мира-2023 / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о "Мисс Мира-2023"