Надя Дорофєєва показала як святкує Великдень з чоловіком і його сином: кумедні кадри

5 травня 2024, 20:43
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Надя Дорофєєва

Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилася кадрами святкування Великодня. Артистка відзначає Христове Воскресіння разом з чоловіком Мішею Кацуріним і його сином Іваном.

Так, виконавиця опублікувала процес підготовки до частувань. Водночас Надя показала, чим саме вона ласуватиме на Великдень.

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Як Дорофєєва святкує Великдень

Артистка відзначає свято у сімейному колі. Вона поділилася кадрами, на яких її чоловік Міша Кацурін розставляє на столі гарно оздоблені паски. На фото можна помітити і бабусю ресторатора, яка теж допомагає своєму онукові.


Міша Кацурін готує святковий стіл / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також Надя опублікувала світлину святкового стола, на якому стоять закуски та великодні паски. До того ж артистка поділилася кумедними моментами як Іван насолоджується святковими десертами.


Великодній стіл Наді Дорофєєвої / Скриншот з інстаграм-сторіс


Син Кацуріна їсть святкові десерти / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як святкують Великдень інші зірки

  • Андрій Бедняков святкує Воскресіння Христа в селищі в Івано-Франківській області, Верховина. Він поділився кадрами з церкви. Крім того, він привітав усіх прихильників з Великоднем.
  • Наталка Денисенко приїхала до рідного Чернігова разом з сином, щоб відсвяткувати Великдень з батьками. Однак сім'ї дуже не вистачає її чоловіка, Андрія Фединчика, який зараз служить у Збройних силах України.
  • Злата Онєвіч поділилася світлинами у вишиванці з пасками та крашанками. Артистка побажала українцям світла, радості та затишку в оселі.
  • Ілона Гвоздьова опублікувала чарівні кадри з донечкою. Водночас вона привітала українців з прийдешнім святом і побажала усім миру, здоров’я та добробуту.
Автор: Влада Пономарьова